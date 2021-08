Nieuw bewijs voor couppoging door regering Trump

Uit emails die de ABC News Show heeft weten te vergaren blijkt dat er in december 2020 een poging is gedaan door Jeffrey Clark, het hoofd van de Civil Division van het Amerikaanse ministerie van justitie, om waarnemend Attorney General Jeffrey Rosen en waarnemend Deputy Attorney General Richard Donoghue, de gouverneur en wetgevende macht van Georgia een speciale sessie bijeen te doen roepen ter onderzoek van mogelijke stemfraude.

“The Department of Justice is investigating various irregularities in the 2020 election for President of the United States,” the draft letter said. “The Department will update you as we are able on investigatory progress, but at this time we have identified significant concerns that may have impacted the outcome of the election in multiple States, including the State of Georgia.”

The draft letter states: “While the Department of Justice believe[s] the Governor of Georgia should immediately call a special session to consider this important and urgent matter, if he declines to do so, we share with you our view that the Georgia General Assembly has implied authority under the Constitution of the United States to call itself into special session for [t]he limited purpose of considering issues pertaining to the appointment of Presidential Electors.”

Dus de gouverneur moest maar eens een speciale sessie bijeen roepen om deze afgrijselijke stemfraude te bespreken, en anders kon het congres van Georgia dat wel afdwingen, volgens Clark. Deze emails zijn door het ministerie van justitie aan de House Oversight Committee overhandigd, die pogingen om de verkiezingsuitslag af te wijzen onderzoekt.



Alhoewel je je afvraagt welk soort ongewervelden plaats zouden willen nemen in een regering geleid door Donald Trump, en dan ook nog als waarnemend functionaris op willen treden nadat het zelfs William Barr te heet onder de voeten werd (alhoewel, misschien is dat ook wel weer een bewijs van plichtsbesef), werd dit ook Richard Donoghue te gek:

“There is no chance that I would sign this letter or anything remotely like this,” Donoghue said. “While it maybe true that the Department ‘is investigating various irregularities in the 2020 election for President’ (something we typically would not state publicly) the investigations that I am aware of relate to suspicions of misconduct that are of such a small scale that they simply would not impact the outcome of the Presidential Election.”

Jeffrey Clark was trouwens degene met wie Trump dreigde Jeffrey Rosen te vervangen. Het is wel duidelijk waarom. Maar die emails zijn dus nooit verstuurd, omdat Donoghue weigerde ze te ondertekenen. Evengoed toont het aan hoever de regering Trump bereid was te gaan.



De vraag is: wanneer wordt Donald Trump nu EINDELIJK eens aangeklaagd? Wordt hij wel aangeklaagd? Ik begrijp wel dat men daarmee voorzichtig is. Je wilt niet in het bananenrepubliekscenario terecht komen waarbij elke voormalige president aangeklaagd wordt door de nieuwe president. Een scenario dat zeer wel denkbaar is met de huidige generatie van bananenrepublikeinen. Dus dat men voorzichtig is begrijp ik, maar ik maak me er zorgen over dat minister van justitie Merrick Garland wel eens te voorzichtig zou kunnen zijn. Dat is een levensgevaarlijke strategie als je te doen hebt met een partij – die ongeveer de helft van de stemmers vertegenwoordigt – die in feite de democratie wil afschaffen. Met een partij die de republiek der Verenigde Staten nu juist bij uitstek in een bananenrepubliek tracht te veranderen.

Citaten: ABC News Show

(Photo by Arnaud Jaegers on Unsplash)