Taliban veroveren provinciehoofdstad in Afghanistan

De Taliban hebben volgens onbevestigde berichten Zaranj, de hoofdstad van de zuidwestelijke provincie Nimruz, veroverd. Regeringstroepen de stad zonder slag of stoot hebben uitgeleverd aan de Taliban.

VIDEO shows Taliban Humvees racing through in Zaranj, Nimruz. #Afghanistan pic.twitter.com/dNKiYFZRix — FJ (@Natsecjeff) August 6, 2021

Het meest schokkende is dat de Taliban Zaranj konden veroveren zonder een schot te lossen:

#Taliban captured #Zaranj the provincial capital of #Nimroz without a single shot being fired. Taliban broke the Nimroz prison and released hundreds of prisoners. This is first provincial capital in southwestern #Afghanistan, near the border with #Iran falls into hand of Taliban pic.twitter.com/yTIstZoSGR — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) August 6, 2021

Helemaal onbegrijpelijk is dat overigens niet:

The capital of Nimruz was cut off from #Afghanistyan for weeks , few days ago the district of Kang near #Zaranj decided to fight instead of surrender . #Taliban killed 130 soldiers and captured 95 soldiers . Those in Zaranj knew their fate so they decided to escape safely . https://t.co/VJLrYEYuJ2 — Hemat (@Himat75) August 6, 2021

De Taliban zijn ook een gerichte campagne begonnen tegen hoge ambtenaren. Gisteren kwam regeringsvoorlichter Dawa Khan Menapa om het leven bij een aanslag.

Leedvermaak over de afgang van de Amerikanen is volstrekt misplaatst. De huidige Afghaanse regering heeft haar fouten – corruptie, incompetentie – maar bestaat vergeleken met de Taliban uit heiligen. Voor vrouwen betekent een machtsovername door de reactionaire jihadisten dat de klok teruggedraaid wordt naar het jaar nul. De Taliban verboden vrouwen buitenshuis te werken, een opleiding te volgen of zich zelfs maar buitenshuis te vertonen zonder begeleid te worden door een mannelijke verwant. Ook religieuze en etnische minderheden staat weinig goeds te wachten.

Uitgelichte afbeelding: A member of the Taliban’s religious police beating an Afghan woman in Kabul on August 26, 2001. The footage, filmed by the Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, can be seen at pz.rawa.org/rawasongs/movie/beating.mpg – By RAWA – http://rawa.org/beating.htm (Archived at the Wayback Machine), CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11894008