Wybren van Haga richt ‘fatsoenlijk rechtse’ partij op

Het wordt met de maand drukker op de uiterste rechtervleugel van het Nederlandse politieke bestel. Na PVV, FVD, Triple B en JA21 opent nu ook de dronken huisjesmelker Wybren van Haga de jacht op het extreemdomrechtse deel van het electoraat. In Nederland hebben we het dan toch al gauw over 30% van de kiezers, dus wie weet. Van Haga wil dat ‘werken en risico’s nemen’ weer beloond worden in Nederland. Zeg niet dat er op de rechtervleugel niets te lachen valt.

Werken en risico’s durven nemen moeten in dit land weer beloond worden. Word daarom vandaag nog lid van Belang van Nederland via https://t.co/aLK6uqoBt0! #BVNL pic.twitter.com/FTVeRceqU1 — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) August 7, 2021

Van Haga verwierf zich eeuwige roem met het overtreden van de huurregels in Amsterdam, straalbezopen achter het stuur kruipen en het illegaal bouwkundige werkzaamheden uit laten voeren aan het Haarlemse rijksmonument Het Essenhofje. Uiteindelijk werd het zelfs de VVD te gortig. Van Haga werd uit de fractie geflikkerd, maar nam zijn zetel mee. Hij wist er nog een tweede termijn in de TK uit te slepen door te flirten met fascistische complotgekken, maar nam kort na zijn herverkiezing afstand van de inmiddels compleet krankzinnige Baudet.

Uitgelichte afbeelding: Door De Balie – Het Grote China Debat 2019. Still at 51:31 min., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88501245