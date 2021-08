Rapport IPCC: lachen (of huilen) met de voorspelbare reacties

Het nieuwe rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is vandaag verschenen. Samenvattend: het ziet er niet best uit en als we geen actie ondernemen – d.w.z. de fossiele industrie resoluut de nek omdraaien – koersen we af op een temperatuurstijging van 3 graden.

Draaien we de fossiele industrie wél op korte termijn de nek om, dan is er een kans dat we de opwarming beperkt kunnen houden tot 1,50. Sommige gevolgen van de opwarming van de aarde kunnen nú al niet meer teruggedraaid worden, met de stijging van de zeespiegel zullen we bijvoorbeeld moeten leren leven. Dat lukt in het stinkend rijke Nederland misschien nog wel, maar voor het straatarme Bangladesh ligt de zaak natuurlijk anders. Zoals altijd zijn het de armen die de prijs betalen voor de uitspattingen en het asociale gedrag van de rijken.

Uiteraard is iedereen vandaag heel bezorgd. Met uitzondering van extreemrechts, waar men van mening is dat er helemaal niks aan de hand is. JA21 gooide er in een poging van onderwerp te veranderen maar weer eens een tweet uit over immigratie en volgens Carolientje van der Plas van de agromaffia is het probleem opgelost zodra ze in Griekenland en Turkije geen bossen meer in de fik steken.

Rutte heeft nog niet gereageerd, waarschijnlijk omdat het onderwerp niet gezellig genoeg is. Staatssecretaris Dilan Yesilgöz sprak routineus haar bezorgdheid uit:

Lachen, want nog niet zo héél lang geleden stuurde Dilan onderstaande tweet de wereld in:

Voortschrijdend inzicht? Welnee: gewoon gewetenloos opportunisme. Het rumoer gaat vanzelf weer liggen en daarna gaat de VVD weer over tot de orde van de dag. Lees: tot het uitvoeren van de agenda van de fossiele industrie.

Als we willen dat er iets verandert, zullen we dat zélf moeten doen. Dilan en haar soortgenoten aanspreken op hun geweten is een doodlopende weg. Er is nog nog nooit iets veranderd zonder actie, staking en sabotage.

En voor Dilan en alle andere ‘beleidsmakers’ dit:

Uitgelichte afbeelding: Photo by Callum Shaw on Unsplash