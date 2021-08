Taliban veroveren opnieuw provinciehoofdstad; 400.000 mensen op de vlucht

De Taliban hebben Farah, de hoofdstad van de gelijknamige provincie in het zuidwesten van Afghanistan, ingenomen. Het is de zevende provinciehoofdstad die de Taliban binnen vijf dagen hebben weten te veroveren.

Volgens de Afghaanse regering wordt er hevig gevochten in en rondom de stad. Daarbij zou het leger tenminste 80 strijders van de Taliban hebben gedood.

De Taliban zélf zeggen in het centrum van de stad te staan. Diverse inwoners bevestigen dat.

Het leger beweert een tegenoffensief te hebben ingezet om de Taliban uit stedelijke centra te verdrijven. Daarbij zouden 391 Talibanstrijders zijn gedood. Veel waarnemers denken dat het leger weigert de waarheid onder ogen te zien een tikje te optimistisch is.

Volgens de EU zijn zeker 400.000 inwoners van Afghanistan op de vlucht voor het geweld en/of de Taliban. Op de Afghaanse regering valt van alles aan te merken, maar de meeste Afghanen voelen er weinig voor die regering in te ruilen voor een bewind van relifascisten.

Mocht de opmars van de Taliban niet gestuit worden, dan zullen naar verwachting nóg enkele miljoenen mensen op de vlucht slaan.

Bron: Al Jazeera

Uitgelichte afbeelding: Members of the Revolutionary Association of the Women of Afghanistan protesting against the Taliban, in Peshawar, Pakistan in 1998 – By RAWA – http://www.rawa.org, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5896797