Woonprotest 12 september op de Dam

Er is een kolossale wooncrisis in ons land. Wonen wordt voor steeds meer mensen steeds moeilijker te betalen en de crisis maakt elke dag meer slachtoffers. Honderdduizenden mensen staan op jarenlange wachtlijsten, huizenprijzen schieten als een raket omhoog en het aantal daklozen is in tien jaar verdubbeld.

Op dit moment stagneert de problematiek niet eens, het blijft verder uit de hand lopen. Het is roekeloos en het bedreigt onze toekomst. Daarom is het tijd voor een brede landelijke beweging die “tot hier en niet verder” zegt. We kunnen niet meer wachten op de politici die dit wanbeleid actief voeren of oogluikend toestaan. We moeten aan de noodrem trekken en een ommekeer in beleid forceren.

Wij spreken ons uit tégen de uitverkoop van ons woonrecht, tégen de hebzuchtige rijken die slapend rijker worden, tégen het leed van honderdduizenden Nederlanders en tégen het verdrijven van oorspronkelijke bewoners uit hun eigen wijken middels racistisch en klassistisch woonbeleid. We roepen op tot solidariteit met alle huurders en kopers die collectief slachtoffer zijn van deze crisis. Wij laten ons niet meer uitwonen.

Daarom staan wij op 12 september op de Dam* met deze eisen:

Garandeer voldoende en betaalbare huisvesting

Herpak de grip op de escalerende huur- en huizenprijzen

Stop racistisch en klassistisch woon- en sloopbeleid

Pak parasitaire beleggers aan

Dit protest wordt georganiseerd door Actiegroep HET WOONPROTEST. Een diverse actiegroep die niet gelieerd is aan een politieke partij.

Deze 54 organisaties steunen tot nu toe de oproep

Actiegroep Niet Te Koop

ASVA Studentenunie

Bewonersgroep Oosterbuurt

Bewonersgroep Tweebos

BIJ1

BIJ1 Utrecht

Bond Precaire Woonvormen

BROODBUIS

Coalitie Woonopstand

DÂK Rotterdam

DeGoedeZaak

Dus Wat Gaan Wij Doen

DWARS

DWARS Amsterdam

DWARS Rotterdam

Expreszo

Extinction Rebellion Nederland Fashion Action

Fair City Amsterdam

FNV

FNV Young & United

Groenemorgen

GroenLinks

GroenLinks Amsterdam

GroenLinks Utrecht

Haagse Stadspartij

Het Redelijke Midden

Huurdersbelang Zuid

Huurdersvereniging Centrum Amsterdam

Huurdersvereniging De Pijp

Internationale Socialisten

Maatschappij voor volksgeluk

Memes voor de Massa’s

MONO

Moon Creative

OPPOSITIE (jongerenpartij DENK)

PLEK! om te wonen

Politieke Jongeren

PvdA

PvdA Den Haag

PvdA Rotterdam

PvdA Tilburg

PvdA Utrecht

RADICAAL

Recht op de Stad

ReTake The City

ROOD

ROOD Amsterdam

ROOD Rotterdam

Ru Paré

SP Amsterdam

SP Rotterdam

Verdedig Noord

Wij Weigeren De Huurverhoging

Woonbond

Youth For Climate NL

HET WOONPROTEST is het begin van een beweging van actiegroepen en organisaties uit het hele land die de komende tijd op verschillende plekken protesteren voor een radicale verbetering in het woonbeleid. Nu is het moment om verandering te eisen: het nieuwe kabinet komt eraan en lokale politici bereiden zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Op 12 september is het eerste woonprotest in Amsterdam en op 23 oktober vervolgen we dat met de WOONOPSTAND in Rotterdam.

