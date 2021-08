Trump opent jacht op agent die tijdens bestorming Capitool fascistische relschopper doodschoot

Trump heeft de jacht geopend op de agent die op 6 januari tijdens de bestorming van het Capitool een van zijn fans doodschoot.

De gewelddadige aanhang van Trump bestormde het gebouw en probeerde de aanwezige politici te lynchen. Verschillende agenten raakten daarbij gewond. Toen het extreemrechtse plebs een afgesloten deur inbeukte opende een beveiliger het vuur. Een van de fascistische relschoppers, Ashley Babbitt, kwam daarbij om het leven (nul medelijden, btw):

In extreemrechtse kringen (in de VS – net als in Nederland – toch al gauw een kwart van de bevolking) is Babbitt nu een martelaar. Voor Trump aanleiding de jacht te openen op de agent die haar doodschoot.

Trump zegt te weten wie de trekker heeft overgehaald en eist dat ‘er recht gedaan wordt:

De VS lijkt af te koersen op een nieuwe Burgeroorlog en ik denk niet dat ik daarmee overdrijf. De kloof tussen de aanhang van Trump en de rest van het land is niet meer te overbruggen. Tussen beide kampen is geen enkele zinvolle communicatie meer mogelijk, een situatie die geen enkel land zich op de lange duur kan veroorloven.

