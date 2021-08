Incel pleegt aanslag in Plymouth; vijf doden

Jake Davison, de man die gisteravond in Plymouth 5 mensen doodschoot, omschreef zichzelf online als ‘The Terminator’ en voelde zich verbonden met de ‘incel-beweging’. Hij beschreef zichzelf als ‘een lelijke maagd’ (a fuckin’ ugly virgin) en beklaagde zich dat hij geen vriendin kon vinden. Volgens Hope not Hate was Davison ook een fan van Nigel Farage en Donald Trump (no surprise there).

Davison schoot gisteren zeven mensen neer, waarna hij zelfmoord pleegde. Vijf van de slachtoffers overleden ter plekke, waaronder naar verluid een meisje van vijf. De twee gewonden zijn inmiddels buiten levensgevaar.

Op Youtube was Davison actief als ‘Professor Waffle’. Hij profileerde zich als vuurwapen-enthousiast ‘en als vrouwenhater. In zijn meest recente video’s vloog hij volledig van de rails. In zijn laatste video verklaarde Davison: ”You wake up and you stare at the wall and you’re thinking um nothing’s changed but I’m still in the same position, same period in life, still a fucking this, that virgin fuckinging fat ugly, what’…..I like to think sometimes, you know, I’m a Terminator or something. And despite, despite, um, you know reaching almost total system failure he keeps trying to accomplish his mission”.

‘Incel’ is een afkorting voor ‘involuntary celibate’ (onvrijwillig celibatair). Lees: jonge mannen die geen vriendin kunnen vinden. Ze bestaat vrijwel volledig uit witte, rechtse mannen. De meer extremistische vertegenwoordigers van de beweging zijn van mening dat vrouwen hen seks ‘verschuldigd’ zijn.

Binnen de beweging wordt onderscheid gemaakt tussen ‘red pillers’ en ‘black pillers’. Beiden zijn van mening dat de maatschappij gedomineerd wordt door vrouwen, maar in tegenstelling tot red pillers zijn black pillers van mening dat het veranderen van individueel gedrag (je uiterlijk veranderen d.m.v. bodybuilding of leren hoe je vrouwen kunt versieren) hun problemen niet op zal lossen. Alleen een gewelddadige, maatschappelijke omwenteling kan daarvoor zorgen. Volgens ‘black pillers’ kiezen vrouwen hun seksuele partner uitsluitend op grond van fysieke kenmerken (‘lookism’). Of je al of niet een vriendin kunt vinden is dus genetisch bepaald. Je bent genetisch voorbestemd een incel te zijn, je eigen gedrag is volstrekt irrelevant. De oplossing moet gezocht worden in het breken van (vermeende) vrouwelijke dominantie, waarna vrouwen gedwongen zullen worden zich seksueel te onderwerpen aan mannen.

In de VS en Canada hebben incels meerdere aanslagen gepleegd. In mei 2014 schoot Elliott Rodgers in Californië zes mensen dood. alvorens hij zichzelf een kogel door het hoofd joeg. In totaal zijn bij door incels gepleegde aanslagen in de VS en Canada tenminste 56 mensen om het leven gekomen.

Uitgelichte afbeelding: 2014 memorial service at Harder Stadium for the victims of the 2014 Isla Vista killings by self-identified incel Elliot Rodger -By Jerelconstantino – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33033751