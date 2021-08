Backer Vizier op Links krijgt koekje van eigen deeg

Geen mooier vermaak dan leedvermaak: Ahmed Aarad, wiens crowdfund-platform BackMe de donaties voor het nazi-platform Vizier op Links verzorgde, is nu zélf het slachtoffer geworden van een actie van VoL.

Aarad had geen enkele moeite met de activiteiten van VoL, totdat er Kamervragen werden gesteld over de intimidatiepraktijken van het extreemrechtse gezelschap. Omdat de grond hem toen toch wat te heet onder de voeten werd, schopte Ahmed VoL alsnog van zijn platform. Voorspelbaar resultaat: Aarad is nu zélf het doelwit van VoL. Wat mij betreft had VoL dit keer geen beter doelwit uit kunnen kiezen. You asked for it, you got it, asshole.

Uitgelichte afbeelding: Von Wilhelm Busch – extract from original an book, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1576402