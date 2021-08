Fascisten vliegen elkaar in de haren: Wilders noemt Baudet ‘knettergek’

Geert Wilders en Thierry Baudet vlogen elkaar gisteren op Twitter in de haren, iets wat bij mijn weten nog nooit eerder gebeurd is.

Wilders reageerde op de persconferentie van het kabinet over corona door het Rutte ervan te beschuldigen af te koersen op een directe of indirecte vorm van vaccinatiedwang. Volgens Baudet een hypocriet standpunt omdat Wilders een selfie deelde toen hij zich liet vaccineren: “Daarom had je je ook nooit demonstratief moeten laten vaccineren, Geert”.

Toen Baudet door bleef zagen en de ene krankzinnige complottheorie na de andere de wereld inslingerde, werd het Wilders uiteindelijk teveel

Tot nu vermeden Wilders en Baudet openlijke conflicten, al is het een publiek geheim dat de in de politiek gepokte en gemazelde Wilders nooit een hoge dunk heeft gehad van de amateur Baudet. Conflicten vermeden omdat de achterban van beide dat niet op prijs zou stellen, maar nu Baudet zichzelf effectief gemarginaliseerd heeft, denkt Wilders de handen vrij te hebben. De voorspelbare backlash zal hem niet deren:

