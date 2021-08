Zihni Özdil wil nieuwe extreemrechtse partij oprichten

Nazi-apologeet en totaalloser Zihni Özdil overweegt samen met FVD-nazi Pepijn van Houwelingen een nationaal-socialistische partij op te richten.

Team Waling a.k.a. Zihni bespreekt met #fvd kamerlid Pepijn van Houwelingen de oprichting van een nieuwe partij. Pepijn vraagt voor de zekerheid of dit gesprek off-line is. pic.twitter.com/egQIHnx280 — dr. Marina (@mmeeuw) August 15, 2021

Van Houwelingen kennen we nog van zijn oproep ‘de verantwoordelijken voor de coronahoax’ te executeren:

Ook over het Derde Rijk heeft Van Houwelingen opmerkelijke opvattingen. Lees: opvattingen die in 1941 mateloos populair waren, maar na 1945 wat in diskrediet zijn geraakt:

Ja mijnheer Zihni Ozdil spetterend gesprek met de heer Pepijn van Houwelingen.

Dat is toch de extreem rechter hand van Thierry Baudet.

Die onder pseudoniem Hitler bewonderde.

Die.

Voelt u zich wel lekker? pic.twitter.com/XlvZdAptZm — DrJH (@DrJHAmsterdam) August 16, 2021

Özdil is natuurlijk niet de eerste braaflinkser die zich heeft ontwikkeld tot nazi-apologeet. Glenn Greenwald beweert inmiddels met droge ogen dat Tucker Carlson en Steve Bannon socialisten zijn, en in Nederland timmeren Ronald Plasterk en Ewald Engelen al geruime tijd aan de weg. Tot nu toe is geen van hen zélf full nazi gegaan, dus wat dat betreft hebben we met Özdil dan wél weer een primeur:

Ik ben dus de hele dag het boek van mijn goede vriend @PvanHouwelingen aan het lezen. Wat een schitterende kritiek op de neoliberale schaalvergrotingen in Nederland! Uitstekend onderbouwd. Vlot geschreven. Leestip👌🏾 pic.twitter.com/NjVSCtnRr1 — Zihni Özdil (@ZihniOzdil) August 14, 2021

Özdil zat van 23 maart 2017 tot 28 mei 2019 in de Tweede Kamer namens Groen Links. Hij verliet de Kamer nadat hem ‘solistisch optreden’ werd verweten. Lees: er viel niet met Özdil samen te werken. De rancuneuze en gefrustreerde Özdil dreef daarna in rap tempo af naar (extreem)rechts. Vorig jaar beëindigde hij zijn lidmaatschap van GL, waarmee hij de partij de moeite bespaarde hem te royeren.

Uitgelichte afbeelding: Door DWDD – DWDD, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73142897