Alt-right kopstuk: we hadden de Taliban moeten steunen

Volgens het Amerikaanse alt-right kopstuk Nick Fuentes heeft de VS de afgelopen 20 jaar de verkeerde partij gesteund in Afghanistan. De Taliban gaan abortus, vaccinaties en homohuwelijken verbieden, dus waarom zijn conservatieven eigenlijk tegen die lui? Goede vraag, want dit is precies wat de SGP ook wil. Misschien kan Kees van der Staaij hier even antwoord op geven.

Fuentes ziet zich tegenwoordig overigens gedwongen dit soort fascinerende overwegingen te posten op het marginale naziplatform Gab. Vorig jaar werd Nicholas van Twitter geschopt. Ook Youtube heeft het inmiddels wel gezien met de jeugdige alt-righter. In februari vorig jaar werd zijn Jijbuiskanaal gesloten, wat leidde tot een flink inkomensverlies en het gebruikelijke gejank over de VVMU.

Uitgelichte afbeelding: By Fibonacci Blue from Minnesota, USA – Donald Trump alt-right supporter, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57202569