BBB beschikt over meer fatsoen dan de VVD

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die vraagt om een ‘ruimhartige’ aanpak voor Afghanen die in het verleden voor Nederland hebben gewerkt. Het kabinet moet zijn best doen zoveel mogelijk van deze voormalige medewerkers uit de klauwen van de Taliban te redden.

Vóór de motie stemden D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Volt, SGP, Denk, BBB en Bij1. Tégen stemden niet alleen de usual suspects (PVV, FVD, JA21), maar ook de VVD. De VVD begrijpt ‘de motivatie’ achter de motie’ maar vindt de ‘afbakening’ van de groep niet duidelijk genoeg is bang dat het de PVV extra stemmen op zal leveren van het xenofobe plebs dat in Nederland al sinds Fortuyn de dienst uitmaakt.

Triple B blijkt dus over meer fatsoen te beschikken dan de VVD, en dat is toch eigenlijk wel een vrij treurige constatering. Misschien dat GL en PvdA toch nog maar eens diep na moeten denken over de vraag of ze écht met dit stelletje laffe opportunisten in zee willen gaan.

