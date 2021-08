De extreemrechtse complotkaravaan van Forum voor Democratie was gisteren in Uden (Brabant). Centraal thema: gele kentekenplaten. Die zijn namelijk bedoeld om ons kapot te maken. Dat je het even weet. Kunnen we wel een ingewikkeld betoog aan wijden, maar eerlijk gezegd weet ik niet eens waar te beginnen. Dit zit dus in de Tweede Kamer:

Hallo GGZ Brabant? In Uden staat een verwarde man iets over kentekenplaten in de kosmos te schreeuwen. pic.twitter.com/dsr1UPtwwV — Marc Speelman (@marcspeelman) August 19, 2021

Uitgelichte afbeelding: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=202919