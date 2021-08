Trumpfan dreigt Library of Congress op te blazen

Floyd Ray Roseberry, de man die gisteren dreigde de Library of Congress in Washington DC op te blazen, is tot niemands verrassing een QAnon-gelovige en een aanhanger van Trump.

NEW: “The revolution is on. It’s here… I’m ready to die for the cause.”



Here’s video from the man who said he’s got a bomb outside the Capitol.



Follow @huffpost and @sara_bee for more as the situation develops. pic.twitter.com/aRx1hES7Vl — Ryan J. Reilly (@ryanjreilly) August 19, 2021

Waarom Roseberry uitgerekend de Library of Congress op dreigde te blazen, is niet duidelijk. Al te snugger lijkt hij niet te zijn, mogelijk heeft hij geen idee wat de Library of Congress is. Klinkt flauw, maar een flink deel van de Trumpgelovigen is écht te dom voor woorden: “Most of what Trump is selling shouldn’t convince a distracted 12-year-old, and certainly it’s hard to see how a conniving real estate tycoon represents the average person, but those are the people he has made the greatest inroads with…Trump could have unhealthy relations with a dying donkey on the White House lawn and they would see it as him being refreshingly politically incorrect, and isn’t there a chance that donkey could have illegally crossed the border from Mexico and got what it deserved?“.

De partijtop is overigens geen haar beter, al is het niet altijd duidelijk of men nou écht zo achterlijk is of gewoon inspeelt op de angsten van het rechtse plebs. Hieronder de reactie van een Republikeins politicus uit Alabama. Is dit een imbeciel of een gewetenloze opportunist?

My statement on the Capitol bomb threat: pic.twitter.com/yCuTNTbJyP — Mo Brooks (@RepMoBrooks) August 19, 2021

Uiteindelijk gaf Roseberry zich zonder verzet over, nadat de politie urenlang op hem ingepraat had. Een bom heeft de politie niet gevonden, wél materiaal dat gebruikt zou kunnen worden om een bom te maken.

Uitgelichte afbeelding: By Tyler Merbler from USA – DSC09254-2, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100214051