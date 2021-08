Fascisten vallen journalist aan

Woede en ontsteltenis in wappiekringen. Bij een demo tegen De Dictatuur Van Mark Rutte – volgens wappies de reïncarnatie van Stalin – werkte de politie zomaar, vanuit het niets, een Onschuldige Vrouw tegen de vlakte!

Bij nadere beschouwing ligt dat toch een tikkie anders. De betreffende vrouw is Peggy Notenboom, een extreemrechtse activiste van het derde garnituur, nog onder Ben van der Kooi dus. In tegenstelling tot hetgeen de wappies beweren werd Notenboom niet vanuit het niets belaagd door de politie, maar toen ze probeerde journalist Ewout Genemans van RTL aan te vallen:

Meer beelden van het incident bij de Tweede Kamer gisteren. Het is duidelijk dat deze rechtse meute het had voorzien op Ewout Genemans van RTL. Vanaf 1'07" komt Peggy Notenboom in actie. Ze wil Ewout aanvallen maar wordt tegen de grond gewerkt. https://t.co/4WHPSV8BP7 @persveilig pic.twitter.com/Gnpak6u7dv — Hans de Vreij (@hdevreij) August 22, 2021

Peggy Notenboom was in het verleden actief voor de PVV, Pegida en Voorpost. Aan die laatste club verleent ze nog steeds hand- en spandiensten (Geert heeft zich laten vaccineren en is daarmee een verrader, Pegida is dood).

Op Telegram kondigen de fascisten weer eens aan zich te gaan bewapenen:

De 'Klokkenluiders voor Vrijheid' op Telegram hebben gisteren beelden van de coronademonstratie in Den Haag gedeeld en de leden van de groep hebben agressieve berichten over de politie geplaatst.



"We gaan ons bewapenen"



"Dit zijn landverraders en horen aan de hoogste boom." pic.twitter.com/QB8NA9pbTd — Oma Vaxxi's Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) August 22, 2021

In 99 van de 100 gevallen blijft het bij (anoniem) gezwets, maar er hoeft natuurlijk maar één gek tussen te zitten.