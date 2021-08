Verhuurder studentenflat buigt voor terrorisme

Studentenhuisvester Duwo verbiedt het ophangen van regenboogvlaggen. Afgelopen vrijdag werd in een studentenflat in Amsterdam-West brand gesticht, vermoedelijk omdat er regenboogvlaggen in de gangen hingen. Vier mensen raakten gewond omdat ze rook inademden.

Duwo buigt nu dus voor de terroristen en verbiedt het ophangen van regenboogvlaggen. Goed idee, dat zal de brandstichters leren.

Overigens valt er op Duwo wel meer aan te merken. Er hangen geen brandblusapparaten in de gangen en een brandalarm is er al evenmin. De bewoners werden vrijdag niet gewekt door een brandalarm, maar door medebewoners die op de deur bonsden. In een aan Duwo gerichte brief eisen de bewoners dat de verhuurder de brandveiligheid in de flat verbetert.

Uitgelichte afbeelding: Door user:theodoranian – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18387