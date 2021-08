Geen vervolging agent die Ashli Babbitt doodschoot

De agent die op 6 januari tijdens de bestorming van het Capitool de Trumpfan fascistische relschopper Ashli Babbitt doodschoot wordt niet vervolgd. Er wordt ook geen disciplinaire actie tegen hem ondernomen.

Tijdens de door Trump geïnstigeerde poging tot een staatsgreep op 6 januari behoorde Babbitt tot degenen die het Capitool binnendrongen. Toen ze door een ingeslagen raam probeerde te klimmen, werd ze neergeschoten. Ze overleed ter plaatse.

Het extreemrechtse plebs wilde voorkomen dat Joe Biden geïnstalleerd werd als nieuwe president. De couppoging mislukte weliswaar, maar 5 mensen verloren tijdens of kort na de bestorming het leven. Zeker 130 mensen raakten gewond, waaronder diverse agenten.

