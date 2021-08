Wildersjugend relt bij opvang Afghaanse vluchtelingen in Harskamp

Bij een noodopvang voor Afghaanse vluchtelingen in het Gelderse Harskamp heeft de dorpsjeugd hebben nazi-jongeren gisteren uitdrukking gegeven aan hun Diepe Bezorgdheid over de komst van de Afghanen. Ze gooiden met vuurwerk, staken autobanden in brand en – om geen enkele twijfel te laten bestaan over hun achtergrond en bedoelingen – riepen ze leuzen als “Auschwitz open for blacks”.

Een kijkje in de keuken van het naziplebs:

'Eigen volk eerst!' riepen ze in Harskamp. Gewoon Roy moet wel lachen om deze leus want: 'het is weer eens wat anders'

De hele live is hier te bekijkenhttps://t.co/6UxgcBh1Kv pic.twitter.com/Z0PZDXWxIw — Videre (@Videre10) August 25, 2021

Het komt natuurlijk allemaal niet uit het niets:

De SGP is de grootste partij in Harskamp. Het zal je niet verbazen dat ook PVV en FVD er bijzonder populair zijn.

Oh, mocht je denken dat het maar jongeren zijn, hier de reactie van voorganger en theoloog Piet Houtman: