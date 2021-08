NVU wil demonstreren bij noodopvang Afghaanse vluchtelingen

De nazistische Nederlandse Volks-Unie (NVU) wil in het Gelderse Harskamp demonstreren tegen de komst van Afghaanse vluchtelingen. Althans: als we de bekende neonazi Ben van der Kooi mogen geloven.

Van der Kooi, die op Facebook door het leven gaat als Ben Scherp, verheugt zich uiteraard op de rellen die gisteren bij de noodopvang uitbraken. Volgens hem zal het in Harskamp voorlopig nog wel even ‘gezellig blijven’. Ben is natuurlijk goed ingevoerd in nazikringen, dus dit keer geloven we hem op zijn woord: