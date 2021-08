Honderdduizenden Amerikanen dreigen uit hun woning gezet te worden

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft gisteren een einde gemaakt aan het moratorium op huisuitzettingen. Als gevolg van die uitspraak dreigen honderdduizenden Amerikanen op straat te belanden.

Het moratorium werd ingesteld om te voorkomen dat Amerikanen die als gevolg van de coronapandemie hun baan kwijtraakten, uit hun woning gezet werden. De regering stelde een bedrag van $46,5 miljard beschikbaar om de getroffenen te helpen hun huur te betalen, maar daarvan heeft tot nu toe slechts $5,1 miljard de doelgroep daadwerkelijk bereikt. De rest is door obstructie en bureaucratie op lokaal en regionaal niveau nog steeds niet uitbetaald.

Volgens de conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof mag het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zo’n moratorium niet afkondigen. Daardoor ontbreekt een wettelijke basis. Een dergelijk moratorium kan volgens die meerderheid uitsluitend ingesteld worden door het Congres. Het probleem is dat we dan wel een paar maanden verder zijn, áls het er tenminste al van komt.

Linkse Democraten hebben de afgelopen tijd forse kritiek uitgeoefend op de trage afhandeling van de uitbetalingen door de regering Biden. Voor de uitspraak van het Hooggerechtshof hebben ze uiteraard al helemaal geen goed woord over. Cori Bush, een wat linksige Democrate uit Missouri: “We already know who is going to bear the brunt of this disastrous decision: Black and brown communities, and especially Black women”.

Het zal je niet verbazen dat Amerikaanse huurbazen in hun nopjes zijn met de uitspraak. Voordat men overgaat tot huisuitzettingen gaat er waarschijnlijk wel wat tijd verlopen. Ook in de VS is voor een huisuitzetting een rechterlijke uitspraak nodig. Rechtbanken hebben als gevolg van de coronapandemie een gigantische achterstand opgebouwd. De zuidelijke staten vormen een uitzondering, daar zijn snelle huisuitzettingen gebruikelijk.

Gelukkig is niet iedereen van plan met de pootjes omhoog op de rug te gaan liggen:

Okay, it's time for large-scale, militant organizing to defend ourselves, our neighbors and our communities.@HJL_Atlanta has an anti-eviction working group. If you know of other resources, leave a comment. https://t.co/wszsYC18xS — Atlanta Antifascists (@afainatl) August 27, 2021

