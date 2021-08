Amsterdam – Demonstratie 28 aug.: Elke Afghaan recht op een veilig bestaan

Wanneer: 28/08/2021 – 15:00

DEMONSTRATIE: ELKE AFGHAAN RECHT OP EEN VEILIG BESTAAN –

28 AUGUSTUS, 15:00 UUR – DAM, AMSTERDAM

Zie ook: https://www.facebook.com/events/343591460791960/

Kom 28 augustus naar de Dam in Amsterdam en spreek je uit voor alle Afghanen die momenteel onveilig zijn.

Veel Afghanen in Nederland (en daarbuiten) voelen zich in de steek gelaten. Door de Nederlandse regering en andere Westerse overheden die de levens van Afghanen klaarblijkelijk minderwaardig achten. Doordat Afghanistan al meer dan 40 jaar in het nieuws verschijnt in oorlogsverband, lijken de meesten verdoofd geraakt voor dit onrecht.

De aangrijpende beelden op het vliegveld van Kabul, waar Afghanen zich vastklampen aan de buitenkant van een vliegtuig om te kunnen vluchten, laten de wanhoop van de Afghanen zien en brengt de nalatigheid van de betrokken internationale partijen aan het licht.

Meer dan ooit rekenen de Afghanen op jouw solidariteit! Laten we ons niet machteloos opstellen en in actie komen! Spreek je uit tijdens onze grote manifestatie op de Dam in Amsterdam.

Met je aanwezigheid demonstreer je tegen de jarenlange bloedige aanslagen en huidige gruweldaden van de Taliban, de nalatigheid en wandaden van alle internationale partijen in Afghanistan, het gebrek aan mensenrechten voor Afghaanse vluchtelingen binnen en buiten de grenzen van Europa en spreek je je uit voor de veiligheid van alle Afghanen. Die nu al ruim 40 jaar lijden onder de voortgaande oorlog door tal van buitenlandse partijen en milities, gebukt gaan onder ballingschap en massaal vastzitten in vluchtelingenkampen zoals Moria.

Onze grote manifestatie op de Dam is naast een teken van steun aan de Afghaanse diaspora, ook een oproep aan de Nederlandse regering.

Wij roepen de Nederlandse overheid op om Afghanistan onmiddellijk officieel onveilig te verklaren zodat Afghanen recht krijgen op bescherming en asiel. Ook is het van belang dat Nederland, net als andere Europese landen, de uitzending van ongedocumenteerden en uitgeprocedeerde Afghanen volledig en voor onbepaalde tijd stopzet in tegenstelling tot de huidige ambitie van Nederland om Afghanen na een half jaar terug te sturen. Daarnaast moet de Nederlandse regering met spoed alle Afghanen in veiligheid brengen die in Afghanistan voor de Nederlandse overheid, strijdkrachten, media of ngo’s hebben gewerkt.

En tot slot is het van belang dat Nederland de massale mensenrechtenschendingen in de inhumane Griekse vluchtelingenkampen als Moria – waar meer dan 10.000 Afghanen vastzitten – onmiddellijk stopzet en de vluchtelingen in Europees verband evacueert.

Kom daarom op 28 augustus naar de Dam, neem je spandoeken en borden mee en steun Afghanen en Afghaanse vluchtelingen. Er zal een podium komen met diverse sprekers, muziek, waarna we in een stoet zullen lopen door de stad; van de Dam naar het museumplein voor Afghanistan!

Wil je de bovenstaande punten bekrachtigen? Teken de petitie en kom naar de demonstratie!

Petitie: https://campagnes.degoedezaak.org/campaigns/afghaan-recht-op-een-veilig-…

Overgenomen van Indymedia