Rechtszaak tegen Frank van der Linde

door Elz Rebelz en Koen Blezer

Vorig jaar werd Frank 14 keer gearresteerd op de Dam toen hij (soms alleen en soms samen met anderen) demonstreerde voor de Palestijnen. Halsema stond vanaf juli vorig jaar geen pro-Palestina protest meer toe op de Dam en misbruikte daarvoor de coronacrisis. Frank en anderen negeerden het onrechtmatige verbod en werden daarom gearresteerd.

M.b.t. 2 arrestaties is Frank al vrijgesproken. Maar op 2 september staat Frank toch wéér voor de rechter in dit geval voor zijn arrestatie op 8 september vorig jaar. Hij werd op een zeer rustige Dam gearresteerd voor dreigende ongeregeldheden. Daarbij werd hij door een agent mishandeld, waarna hij de agent uitschold. Dezelfde agent arresteerde hem de dag ervoor ook al hardhandig (evenals op 10 juli). Frank’s aangifte tegen deze agent werd direct geseponeerd. Naast dat Frank voor “dreigende ongeregeldheden” voor de rechter staat, vervolgt het OM Frank ook voor het beledigen van de agent en smaad.

Steun Frank en kom donderdag 2 september naar de rechtbank Amsterdam (Parnassusweg 280).

Meld je aan via https://aanmeldenpubliek.rechtspraak.nl. Vermeld bij zaakdetails: Van der Linde 13/226303-20. Je kunt je tot 2 dagen vtv (dus t/m 31 augustus) aanmelden. Vul in “Rechtbank Amsterdam” en bij wat is uw relatie tot de zaak kun je bijvoorbeeld “geinteresseerde” invullen.

Neem je ID mee om de rechtbank binnen te komen.

Spandoeken en dergelijke zijn niet toegestaan in de rechtszaal. Wel zouden we, bijvoorbeeld, t-shirts kunnen dragen met teksten zoals:

– Free Palestine

– Demonstreren is een grondrecht

– Stop politiegeweld

(NB: teksten die opgevat kunnen worden als belediging zijn sowieso niet toegestaan)

We verzamelen ons om 8.30 bij de ingang van de rechtbank: Parnassusweg 280. De rechtszaak zelf start om 9 uur.

Bij vragen stuur een DM!

Delen is fijn…

Meer info op Facebook Volg Elz ook op Twitter: @rebelzzzz1

Uitgelichte afbeelding door Elz Rebelz