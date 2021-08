Aanslag op gebouw woningbouwvereniging Enschede

Bij het gebouw van woningbouwvereniging Ons Huis is vanochtend een aanslag gepleegd, en niet zo’n kleintje ook. Twee auto’s van Ons Huis werden in de hens gezet, bij een derde auto mislukte de poging tot brandstichting. Beide in de fik gezette auto’s kunnen naar de schroothoop.

Het pand van Ons Huis werd beklad met leuzen als “Regels zijn regels” en “Tom Jacobs”. De leuzen lijken te verwijzen naar een aantal omstreden huisuitzettingen waarover Tubantia eerder berichtte. Zo moeten twee meerderjarige kinderen het huis waarin ze samen met hun onlangs overleden moeder woonden ontruimen. Tom Jacobs is als manager van Ons Huis verantwoordelijk voor die huisuitzettingen.

Hoe lullig ook: formeel valt de corporatie dit keer weinig te verwijten. Inwonende meerderjarige kinderen moeten aan een aantal strikte voorwaarden voldoen, willen ze het het huis van hun overleden ouder(s) over kunnen nemen. Op de huidige krappe ‘woningmarkt’ (excusez le mot) zijn corporaties snel geneigd de regels strikt toe te passen.

Bron: Tubantia

Uitgelichte afbeelding: By By Aaron Logan – from http://www.lightmatter.net/gallery/albums.php, CC BY 1.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13546 Toegegeven: er is geen enkel verband met de aanslag in Enschede, maar onze Twentse correspondent is met vakantie en kon dus geen foto’s maken. Bovendien ziet het er spectaculair uit.