Naziwappies demonstreren in Amsterdam

In Amsterdam demonstreren zo’n 15.000 mensen tegen de pedo-elite en de fascistische dictatuur van de communist Rutte de niet bestaande coronamaatregelen. Ik zal wel weer een zwik linkse clowns in mijn mentions krijgen (looking at you, Vrije Bond) die me uit komen leggen dat dit geen asociale imbecielen zijn, maar Slachtoffers van de Globalisering en dat het allemaal de schuld is van Rutte, maar dat moet dan maar. Een verslagje in tweets. Volg @wappiehoekje op Twitter voor updates.

FVD, BVNL, Voorpost, Viruswaarheid, de fascistische Defend-groepen en Nederland in Opstand zijn aanwezig. FVD en de nazi’s van Voorpost trekken uiteraard gebroederlijk samen op. Er is ook weinig verschil tussen beide clubs:

Het FVD (witte vlaggen) loopt dus in Amsterdam te demonstreren met extreemrechtse clubjes zoals Voorpost (prinsenvlaggen)… pic.twitter.com/GhuZHKQwaD — Oma Vaxxi's Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) September 5, 2021

Om je een indruk te geven welk soort kwaadaardige imbecielen hier rondloopt:

Toen deze corona-activiste vanochtend naar de demonstratie in Amsterdam vertrok vond ze het blijkbaar wel een goed idee om een reusachtige Jodenster op haar kleding te bevestigen.

Niet te geloven dat iemand het normaal vindt om dit te doen en zo door Amsterdam loopt. pic.twitter.com/TjIqeQJ63u — Oma Vaxxi's Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) September 5, 2021

En de volgende sneuneus die over de rug van haar grootouders uit de oorlog een ‘punt’ wil maken is weer gesignaleerd. Het zelfmedelijden is echt schrijnend #5septemberAmsterdam pic.twitter.com/CqvFAMouqq — Maradonny van de Beek (@maradonnyvdb) September 5, 2021

En daar hebben we de pedo-elite. Micha Kat zit in de gevangenis (sleutel weggooien, aub), maar zijn idealen leven voort:

Wordt er vandaag in Amsterdam nou tegen de coronamaatregelen of toch tegen 'de sado-pedo-elite' gedemonstreerd? pic.twitter.com/QZVsoiC1x8 — Oma Vaxxi's Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) September 5, 2021

Uiteraard is Ben van der Kooi aanwezig, evenals overigens Tinus Koops, ook al zo’n fraai exemplaar:

Rechts-extremist Ben van der Kooi loopt ook in Amsterdam te demonstreren tegen het coronabeleid. pic.twitter.com/0JMRrC5AqS — Oma Vaxxi's Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) September 5, 2021

Gelukkig valt er ook wat te lachen:

3G haha, die lui lopen achter ook nog met hun update. pic.twitter.com/EUPhhFIyiV — Lord Isa Yusibov 🇪🇺 🇳🇱 (@Isa_Yusibov) September 5, 2021

We kunnen uiteraard nog uren doorgaan, maar laat maar zitten. Mocht het alsnog gierend uit de klauw lopen, komen we terug met een update. En voor degenen die denken: ach, laat die gekkies toch, het is maar een paar procent van de bevolking:

-Binnen de groep mensen die zich verzetten tegen de coronamaatregelen kan het coronavirus blijven circuleren (en muteren).

-Hun actieve verzet tegen coronamaatregelen leidt tot ziekenhuisopnames. Sommige patiënten overlijden.

-Hoe noem je mensen die doden op hun geweten hebben? — Hans de Vreij (@hdevreij) September 5, 2021

