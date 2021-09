Filmpjes! FVD bij demo naziwappies

Nog even een paar screenshots van de nazidemo gisteren in Amsterdam, met speciale aandacht voor FVD. Allereerst de nazileider zélf, met het gebruikelijke paranoïde gebazel en antisemitische codetaal. Btw: de mannen die een t-shirt met de jodenster dragen, zijn bodyguards van Baudet. De FVD-Führer hoeft de schijn niet meer op te houden en drijft nu openlijk de spot met de slachtoffers van de Holocaust.

.@thierrybaudet: We worden alleen maar groter, want mensen gaan zien dat ze voor de gek gehouden zijn!' #FVD #5septemberamsterdam pic.twitter.com/KE9OcgGs90 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) September 5, 2021

In de video hierboven is de toespraak van Gideon van Meijeren helaas onverstaanbaar. Hieronder een verstaanbare én typerende passage. Het is oorlog tussen God en Satan, mensen! Aan wiens kant sta jij??

Oorlogsverklaring van #fvd Tweede Kamerlid @GideonvMeijeren “Wij gaan deze oorlog tussen het Goddelijke en het Satanistische winnen!” #5septemberAmsterdam pic.twitter.com/QgO5SNvr6j — dr. Marina (@mmeeuw) September 5, 2021

Uitgelichte afbeelding: Von Bundesarchiv, Bild 183-2004-0312-503 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5348346