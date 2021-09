Woonprotest 12 september verplaatst van Dam naar Westerpark

Het Woonprotest op 12 september in Amsterdam verhuist in verband met de verwachte drukte van de Dam naar het Westerpark. Na afloop van het podiumprogramma volgt een mars naar de Dam.

Het besluit is genomen in overleg met de gemeente. De manifestatie in het Westerpark begint om 14:00 uur. Voor degenen die met de trein naar Amsterdam komen: lijn 21 of 22 (westelijke richting) vanaf het Centraal Station. Het is lopend overigens goed te doen. Kaart hier.

Andere openbaar-vervoermogelijkheden: lijn 18 vanaf CS naar Frederik Hendrikplantsoen. Vanaf daar lopen of door met lijn 3.

Vanaf Station Muiderpoort: lijn 3, helemaal tot het eindpunt

Vanaf Station Lelylaan: lijn 1 of 17, overstappen op 3

Vanaf Station Sloterdijk: lijn 22 naar Nassauplein (Domelamonument, vanaf daar lopen)

Vanaf Station Zuid: lijn 5 tot eindpunt bij Brouwersgracht, vanaf daar lopen

Wie de metro wil nemen volge de bewegwijzering ter plaatse