Alt-right Leider Richard Spencer failliet

Goed nieuws! Alt-right leider Richard Spencer is failliet, gescheiden en sociaal geïsoleerd. Spencer moet binnenkort voor de rechter verschijnen wegens zijn aandeel in de rellen in Charlottesville, maar is naar eigen zeggen niet eens in staat een advocaat te betalen.

Spencer dacht het na de verkiezing van Trump tot president helemaal te zullen maken, maar dat pakte dus even anders uit. Een video waarin hij tegen de grond werd geslagen leidde tot veel hilariteit en ging viraal. Vervolgens liep de ‘Unite the right’ betoging in Charlottesville gierend uit de klauw toen een nazi met een auto inreed op antifascistische tegenbetogers, waarbij een dode viel. Wat een triomftocht had moeten worden voor extreemrechts in de VS, eindigde daarmee in een ongekende pr-catastrofe.

Spencer zelf kon zijn gezicht nergens meer laten zien zonder dat het tot demonstraties en rellen leidde. Geleidelijk raakte hij ook zijn toegang tot sociale media kwijt – en daarmee ook een belangrijke inkomstenbron.

Tot overmaat van ramp liet zijn vrouw, de fotogenieke, in Moskou geboren Nina Kouprianova. zich van Spencer scheiden omdat hij haar met de regelmaat van de klok mishandelde. Nina werkte overigens voor de Russische nazi-ideoloog Alexander Doegin, dus zélf was ze nou ook niet meteen een heilige.

Spencer woont in een kapitaal huis in Whitefish, Montana. De gemeenschap heeft hem volledig uitgekotst, hij is zelfs niet meer welkom in restaurants. Verhuizen dan, zou je denken, maar dat valt nog niet mee. Het huis is eigendom van Spencer’s moeder die hem er naar verluid gratis laat wonen. Spencer heeft geen cent meer te makken en zou dus gedwongen zijn ergens in een hutje in de moerassen van Louisiana te gaan wonen.

