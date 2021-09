Naziwappies opgepakt in Den Haag

De politie heeft gisteren in Den Haag een aantal naziwappies revolutionaire strijders opgepakt die bij het (tijdelijke) onderkomen van de Tweede Kamer demonstreerden tegen de niet bestaande coronamaatregelen, de bloed drinkende pedo-elite en de genocidale vaccinatiecampagne van Hugo de Jonge. Dat soort dingen.

Een paar honderd extreemrechtse activisten was op de demo afgekomen, waaronder uiteraard onze oude bekende Ben van der Kooi. Als er wat te rellen valt, is Ben meestal wel aanwezig.

De nazi’s konden luisteren naar een een toespraak van FVD’er Gideon van Meijeren, zelf ook zo gek als een deur en dús populair bij de wappies:

Voor politici is het meestal niet zo veilig om tijdens coronademonstraties over straat te gaan, maar FVD'ers worden vaak wel toegejuicht.

Uiteindelijk bleef een groepje dappere revolutionairen rondhangen om de politie wat te jennen. Toen het groepje gesommeerd werd te vertrekken, weigerde men dat, waarop enkele van de grootste idioten werden opgepakt. Uiteraard voor de wappies het ultieme bewijs dat Nederlandse een fascistische/communistische (doorstrepen wat niet gewenst is) dictatuur is. Helaas mag je dan in Nederland de sleutel niet weggooien, dus inmiddels zal het rechtse plebs wel weer op vrije voeten zijn. Gelukkig hebben we nog de screenshots:

Toetje! Een klaagzang van Albert Buitenwijk (Proud Boys Nederland) over vrouwen, een onderwerp waar Albert naar eigen zeggen niks van begrijpt:

