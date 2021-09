Hulde! Amerikaanse radiohost: ‘stel vaccinatie verplicht en laat antivaxxers maar doodvallen’

De Amerikaanse radiohost Howard Stern heeft het helemaal gehad met antivaxxers. De hele samenleving wordt geterroriseerd door een oliedomme minderheid die er verantwoordelijk voor is dat de gezondheidszorg in de VS zwaar overbelast is en niemand doet er iets tegen.

Voor medelijden met antivaxxers die er op hun sterfbed achter komen dat een prik halen eigenlijk wel een goed idee zou zijn geweest, moet je niet bij Stern zijn: moet je maar niet de idioot uithangen. Eigen schuld, dikke bult: “So like, if you have a heart attack or any kind of problem, you can’t even get into the E.R. And I’m really of mind to say, ‘Look, if you didn’t get vaccinated [and] you got COVID, you don’t get into a hospital.'”

Invoeren, die vaccinatieplicht. Zonder vaccinatie tegen mazelen en waterpokken mag een kind niet eens naar school, en nu doen we net alsof een vaccinatieplicht tegen corona een aanslag op de democratie is: “When are we gonna stop putting up with the idiots in this country and just say it’s mandatory to get vaccinated? Fuck ’em. Fuck their freedom. I want my freedom to live,”

Howard Stern roasts anti-vaxxers:



"F*ck their freedom, I want my freedom to live"

Uitgelichte afbeelding: By Bill Norton – Howard Stern, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19912726