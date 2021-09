Standbeeld Robert E. Lee verwijderd in Richmond, Virginia

Een standbeeld van de Zuidelijke generaal Robert E. Lee is onder luid gejuich verwijderd in Richmond, Virginia.

A statue of Robert E. Lee was removed from its pedestal in Richmond, Virginia’s capital and former capital of the Confederacy. It was one of the largest Confederate monuments in the U.S.pic.twitter.com/isFYupjogB — Alfons López Tena (@alfonslopeztena) September 8, 2021

Lee was van juni 1862 tot het einde van de Amerikaanse burgeroorlog in april 1865 opperbevelhebber van de ‘Army of the Potomac’. Lee was een militair genie die er volgens militaire historici voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor was dat het Zuiden de strijd tegen het Noorden zo lang vol wist te houden.

Voor veel witte mensen in het Zuiden was – en is – Lee een cultureel icoon, dé grote held van de Burgeroorlog. Voor zwarte mensen en witte mensen die over een functionerend geweten beschikken is hij hét symbool voor de onderdrukking van zwarte mensen voor, tijdens en na de Burgeroorlog. In het Noorden wordt hij tegenwoordig vaak gezien als een landverrader, maar bovenal als de man die vocht voor het in stand houden van de slavernij.

