Duitse politie doet huiszoeking bij legerreservisten op verdenking vorming fascistische knokploeg

Het parket in Lüneburg (Nedersaksen) doet onderzoek naar een aantal reservisten en civiele medewerkers van de Bundeswehr op verdenking van het vormen van een extreemrechtse militaire sportgroep (lees: gewapende knokploeg).

Afgelopen woensdag deed de politie huiszoekingen bij negen verdachten. De verdachten worden beschuldigd van het vormen van een gewapende, extreemrechtse groepering.

De negen verdachten zijn tussen de 37 en 53 jaar oud. Zes van hen zijn zijn reservisten in de Bundeswehr, De politie nam wapens en munitie in beslag, maar opmerkelijk genoeg werd niemand gearresteerd.

Begin dit jaar publiceerde de antifascistische onderzoeksgroep “Recherche Kollektiv Ostwestfalen” een dossier waarin een aantal Bunderswehr-reservisten uit de regio Bielefeld ervan werden beschuldigd deel te hebben genomen aan extreemrechtse- en/of tegen de coronamaatregelen gerichte demonstraties. Een deel van de mensen verscheen in hoodies met de opdruk “Division Ostwestfalen” en in legerkleding.

Het is niet de eerste keer dat het Duitse leger in opspraak komt. In 2017 werd een Bundeswehr-luitenant in Wenen opgepakt wegens verboden wapenbezit. Hij had zich laten registreren als Syrische vluchteling en wilde onder die noemer terroristische aanslagen plegen, om échte vluchtelingen vervolgens de schuld in de schoenen te kunnen schuiven. Uit een vervolgonderzoek bleek dat neonazi’s diep geïnfiltreerd waren in zowel de Bundeswehr als de politie in Mecklenburg-Vorpommern.

Bron: Blick nach rechts

