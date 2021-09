Extreemrechtse terrorist pleegt aanslag op Joods echtpaar dat op Biden stemde

Vertel me nog eens dat complotgekken ongevaarlijk zijn: de politie van El Paso, Texas, heeft een man gearresteerd die ervan wordt verdacht vorig jaar kort na de presidentsverkiezingen een aanslag te hebben gepleegd op een Joods echtpaar dat op Joe Biden gestemd had. De vrouw kwam daarbij om het leven, de man raakte zwaargewond.

De dader, Juan Alvarez, werd afgelopen woensdag pas gearresteerd. Hij wordt vervolgd voor de moord op Georgette Kaufmann en zware mishandeling (aggravated assault) van haar echtgenoot Daniel Kaufmann.

Volgens de politie schoot Alvarez eerst de vrouw dood in de garage. Daarna probeerde hij de deur van de woning te openen, maar die bleek op slot te zijn. Toen de echtgenoot naar de deur liep om te kijken wat er aan de hand was, opende Alvarez door de deur het vuur op de man. Daniel Kaufmann werd door vijf kogels geraakt, maar slaagde erin naar buiten te kruipen waar hij een buurman alarmeerde.

Alvarez is een extreemrechtse religieuze extremist. Tijdens het onderzoek stuitte de politie op emails van Alvarez waarin hij het echtpaar Kaufmann ervan beschuldigde lid te zijn van een “Joodse Satanistische Partij” die abortussen uitvoerde als “Joods kinderoffer”.

Bron

Uitgelichte afbeelding: Amerikaanse Taliban tijdens een anti-abortus demo in Washington, CD – By The original uploader was Msci at English Wikipedia. – Transferred from en.wikipedia to Commons by IngerAlHaosului using CommonsHelper., GPL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8996644