Nazi-taferelen in Urk

En dan was er Urk, waar men van dieptepunt naar dieptepunt waggelt. Het nieuwste wapenfeit: afgelopen weekend paradeerden jongeren uit het vissersdorp in nazi-uniformen door de straat. Om geen misverstand over de eigen politieke oriëntatie te laten bestaan, ensceneerde men ook nog even de nep-executie van een man in een boeven pak (moet waarschijnlijk concentratiekampkleding voorstellen) met een Jodenster op de borst. Zelfs Vindicat is bij mijn weten nog nooit zó diep gezakt.

Wat een voorbeeldig opgevoed en godvruchtig dorp…..#urk #antivaxxers #bloemvdnatie #hopeloos #forumland? pic.twitter.com/annoOwiMp0 — Moerkerk (@MoerkerkG) September 13, 2021 Op een andere foto poseert een groep van acht mannen in nazi-uniform. Drie van hen hebben een Hitlersnorretje op hun gezicht getekend.

De echtheid van de foto’s is inmiddels bevestigd. Als dit moslimjongeren zouden zijn, was de Tweede Kamer nú al in spoedzitting bijeen, maar omdat het hagelwitte SGP/PVV/FVD-stemmers zijn, wordt dit optreden ongetwijfeld met de mantel der liefde bedekt.

De gemeente is – uiteraard – geschokt en onderzoekt of er aanleiding is dit jeugdige naziplebs te vervolgen.

Volgens Omroep Flevoland was het optreden bedoeld als protest tegen het coronatoegangsbewijs. Op Urk – het achterlijkste dorp van Nederland – is maar 23% van de volwassen bevolking gevaccineerd tegen covid19. Driekwart van de bevolking van Urk komt straks dus nergens meer binnen, al is het natuurlijk afwachten hoe streng er gecontroleerd wordt (streng, mag ik hopen).

Bron: de Stentor

Uitgelichte afbeelding: het lieflijke Urk. Jammer dat er Urkers wonen. Door Markus Bernet – Eigen werk, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2541002