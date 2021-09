De Capitol Police heeft bij het hoofdkantoor van de Democraten in Washington, DC een aanhanger van Trum p nazi gearresteerd. De alarmklokken gingen luiden toen de politie een met swastika’s getooide pickup truck rond zag rijden. De bestuurder bleek een bajonet en een machete bij zich te hebben.

USCP Officers Arrest California Man with Bayonet & Machete: https://t.co/0mhsoOC8vX pic.twitter.com/9SR1NXsJV6 — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) September 13, 2021 Komende zaterdag komt extreemrechts demonstreren in Washington, als steunbetuiging aan de coupplegers van 6 januari. We mogen hopen dat de politie dit keer op alles voorbereid is en wat eerder – en vooral veel harder – ingrijpt als er een nieuwe bestorming van het Capitool volgt.

Uitgelichte afbeelding: By Tyler Merbler from USA – DSC09254-2, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100214051