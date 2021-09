Another one bites the dust: Amerikaanse pastor die nepnieuws verspreidde over coronavaccins en de spot dreef met AIDS-slachtoffers overlijdt aan Covid-19

Bob Enyart, een christelijke pastor die de spot dreef met AIDS-slachtoffers en complottheorieën over coronavaccins verspreidde, is overleden aan – tromgeroffel – Covid-19!

De ultrareactionaire radio host werd berucht omdat hij in zijn programma necrologieën voorlas van AIDS-slachtoffers, terwijl op de achtergrond Queen’s Another One Bites The Dust werd afgespeeld, heeft het loodje gelegd. Enyart overleed in het ziekenhuis, waar hij twee weken geleden werd opgenomen na positief getest te zijn voor Covid-19.

Al teveel medelijden hoeven we niet te hebben met Enyart. Naast zijn weerzinwekkende acties rond AIDS-slachtoffers verspreidde hij ook nog eens nepnieuws over coronavaccins – volgens hem getest op de cellen van geaborteerde baby’s – en wist hij te voorkomen dat het dragen van mondkapjes verplicht werd gesteld in een aantal kerken in Colorado. Beide acties van Enyart hebben ongetwijfeld mensenlevens gekost.

Enyart was ook een voorstander van lijfstraffen voor kinderen. In 1994 werd hij veroordeeld wegens kindermisbruik nadat hij het kind van zijn toenmalige vriendin zó hard geslagen had met een riem dat de huid stuk was.

Kort samengevat: good riddance to a lot of bad rubbish.

Ook Enyart’s echtgenote raakte besmet. Hoe het met haar gaat is niet bekend.

Bron: Friendly Atheist

