Gemeente Urk probeert FVD-Jugend wit te wassen

Hieronder de onbedoeld hilarische verklaring van de gemeente Urk over de FVD-Jugend die afgelopen weekend in nazi-uniformen door het dorp marcheerde.

Afgelopen zondag zijn beelden opgedoken waarin een kleine groep jongeren op Urk betoogt tegen de coronamaatregelen. De manier waarop zij dit deden, wordt ten zeerste verafschuwd door de gehele gemeente Urk. De jongeren waren namelijk verkleed als nazi’s. Dit gedrag is niet alleen zeer verwerpelijk en uitermate ongepast, maar ook kwetsend voor grote bevolkingsgroepen. Met deze smakeloze actie is wat gemeente Urk betreft een hele duidelijk grens overtreden.

Op dit moment is de gemeente Urk in gesprek met politie en Openbaar Ministerie om een adequaat beeld te krijgen van de situatie en de betrokkenen. De gemeente wil graag in gesprek met deze jongeren over gezamenlijke verantwoording in de plaatselijke samenleving op Urk. Burgemeester Cees van den Bos: “We begrijpen dat deze jongeren hun stem willen laten horen over de impact van de huidige en komende coronamaatregelen. Deze discussie vindt niet alleen in Urk maar in ons hele land plaats. We hebben echter geen begrip voor de manier waarop zij dat doen. Niet alleen de gemeente Urk maar de gehele gemeenschap keurt deze protestwijze volledig af.”

Yeah, right. Om te beginnen: men maakt ons niet wijs dat niemand in het vissersdorp in de gaten had waar deze jongens mee bezig waren:

De ene foto overdag, de andere in het donker; die gasten zijn dus een hele tijd bezig geweest en niemand die iets heeft gezien? Moeilijk te geloven. Dit is gewoon de Gemeente Urk in volle glorie, een neonazi #PVV dorp dat zichzelf iedere keer opnieuw als zodanig bewijst. pic.twitter.com/qAOaRR7qyU — Okke Ornstein (@oornstein) September 13, 2021

En dit zou een smakeloos en uit de hand gelopen protest tegen de coronamaatregelen zijn? Raar dat in de excuusverklaring van de nazi’s jongeren zélf niet wordt gesproken over ‘protesten tegen de coronamaatregelen’. Nice try, gemeente Urk, maar hier trappen we dus niet in. En kap eens met dat eeuwige downplayen van nazigedrag. “Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen”. Als je iemand in kampkleding met een Jodenster hijst, weet je precies wat je doet.

Toetje: raad eens wie solidair was met de Urker nazi’s.

