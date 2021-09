Antisemitisch tuig demonstreert in Den Haag tegen coronapas

In Den Haag gaven extreemrechtse activisten Slachtoffers Van De Globalisering gisteren op de hen kenmerkende, kleurrijke wijze luidkeels uiting aan hun ongenoegen over de invoering van de coronapas door de communistische regering Rutte. Let vooral op de creatieve slogans die men gebruikt, zoals bijvoorbeeld het originele KANKER JODUH!! Uiteraard is dat géén antisemitisme, maar gewoon de wijze waarop praktisch opgeleide mensen uitdrukking geven aan hun ongenoegen over de eigen bijdrage in de zorg.

In dit filmpje dat gisterenavond in Den Haag door corona-demonstrant John Kuijs opgenomen is staan de demonstranten auto's (van ministers?) op te wachten. Ze brullen zeer agressieve (antisemetische) dingen en "liefde, vrijheid, geen dictatuur". Heel 'liefdevol' allemaal… pic.twitter.com/5SXDRkk9Yg — Oma Vaxxi's Wappiehoekje #ikdoewelmee (@wappiehoekje) September 15, 2021

Ze hebben het overigens niet van een vreemde. Ook Führer Thierry Baudet bewees vandaag (weer eens) geen enkele moeite te hebben met antisemitisme:

Met zijn dagelijks antisemiet-retweet promoot @thierrybaudet vandaag alweer iemand die claimt dat de Rothschilds / zionisten alle kwaad in de wereld begaan. Zelfs de middeleeuwse 'Judensau' is te vinden in de timeline vol haatbagger van deze man. pic.twitter.com/KMBEzpwlSs — Peter Burger (@JPeterBurger) September 15, 2021

Uitgelichte afbeelding: voorlopers van de betogers in Den Haag: Jodenverbranding in Brabant tijdens de Zwarte Dood