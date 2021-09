Rechtbank: Youtube mag filmpjes FVD verwijderen

YouTube hoeft een verwijderde video van een speech van Baudet over de coronamaatregelen niet terug te plaatsen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald.

Youtube verwijderde de video omdat ze desinformatie over corona bevatte. Tot grote woede van Baudet die natuurlijk meteen met vochtige ogen begon te klagen over de VVMU en Youtube (Google) voor de rechter sleepte.

Volgens de rechtbank moet Baudet wat minder zeuren. Hij heeft bij zijn volle verstand een handtekening gezet bij de servicevoorwaarden, Community-richtlijnen en het Covid-beleid van Youtube. Door zich niet aan die richtlijnen te houden heeft FVD de afgesloten overeenkomst geschonden.

Bovendien is de rechtbank van mening dat de VVMU niet onbegrensd is. Youtube mag als bedrijf zélf bepalen welke voorwaarden het stelt aan gebruikers: “Het recht van een ieder op vrijheid van meningsuiting is niet onbegrensd en betekent niet dat Google zonder meer gehouden is de uitlatingen van FvD c.s. die in strijd zijn met haar Covid-beleid op haar platform te dulden. Op grond van haar eigendomsrecht en het recht op vrijheid van onderneming mag Google in beginsel zelf regels stellen die op haar platform YouTube van toepassing zijn, waaronder de regel dat content die in strijd is met haar Covid-beleid wordt verwijderd”.

Evenmin heeft Youtube een zgh. ‘must carry’-verplichting. FVD heeft zat mogelijkheden haar onzinnige standpunten uit te dragen en kan derden niet verplichten daaraan mee te werken.

Conclusie: De slotsom is dat de gevraagde voorzieningen worden geweigerd, met veroordeling van eisers in de proceskosten.

Uitspraak is hier in volle glorie te bewonderen.

Uitgelichte afbeelding: By US Navy Mass Communication Specialist 2nd Class Sara Eshleman – https://www.health.mil/News/Articles/2020/05/06/DoD-to-honor-nurses-during-National-Nurses-Week-2020, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90056140