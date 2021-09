And another one bites the dust

Ok, nog nét niet, maar wat niet is kan nog komen. De fascistische complotgek Laura Loomer is geveld door het coronavirus en voelt zich niet bepaald topfit:

Laten we Laura nog eens herinneren aan haar eigen woorden:

It couldn’t have happened to a nicer person. Loomer is van zo ongeveer alle sociale media geflikkerd, meestal wegens het verspreiden van desinformatie en/of racistische haatbagger. Tot groot verdriet van haar fanclub, waaronder de extreemrechtse propagandist Telegraaf-journalist Wierd Duk:

Met dank aan @ZanBizar voor de screenshots.

Uitgelichte afbeelding: nazifeeks Laura Loomer – By American Truth Project – Interview by the American Truth Project, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108820430