Baudet gooit er weer eens een antisemitisch hondenfluitje tegenaan

Vijf Joodse organisaties, waaronder het CIDI, hebben de fracties in de Tweede Kamer opgeroepen zich luid en duidelijk uit te spreken tegen vergelijkingen tussen de situatie rond Covid-19 en de Holocaust. Het was allemaal wat overtuigender geweest als men bij het CIDI en het NIW een paar jaar geleden niet slaafs achter Baudet aan had gehobbeld. Beter laat dan nooit, wellicht, maar dit is wel érg laat.

Baudet greep natuurlijk meteen zijn kans en gooide er – zoals inmiddels gebruikelijk – een tweet tegenaan die bol staat van de antisemitische hondenfluitjes. Let vooral op de Holocaust die tussen aanhalingstekens wordt geplaatst. Het is geen citaat, dus waarom doet Baudet dat? Enkele aanhalingsteken worden vaak gebruikt als ironische verwijzing, bijvoorbeeld in: Wat een interessante ‘feiten’ verkondigt die man. Eigenlijk zegt Baudet hier dus: de zogenaamde Holocaust.

Dat Baudet een Holocaustrevisionist is, mag eigenlijk voor niemand als een verrassing komen. Vier jaar geleden was het al volstrekt duidelijk waar Baudet ideologisch gepositioneerd moet worden. Ergens is hier een les verborgen, ben je geneigd te zeggen:

De tragiek is dat een van de organisaties, CIDI, een paar jaar geleden een schaduwverkiezing hield, waarbij Baudet’s antisemietenclubje FvD veruit de grootste werd. In die tijd werkten verschillende FvD-fanatici voor CIDI. pic.twitter.com/jZZ5qRWVro — Walter van der Cruijsen (@wltrrr) September 20, 2021

Uitgelichte afbeelding: By Bundesarchiv, Bild 133-075 / Unknown / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5338071