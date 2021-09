VS deporteren duizenden Haïtiaanse vluchtelingen

De VS heeft gisteren 320 Haïtiaanse migranten het land uitgezet. De migranten leefden in een kamp onder een brug in Texas. In totaal wil de VS de komende week zo’n 12.000 Haïtiaanse migranten deporteren.

Veel van de migranten hebben Haïti ontvlucht na de verwoestende aardbeving die het land in 2010 trof. Daarbij kwamen tenminste 100.000 en mogelijk meer dan 200.000 mensen om het leven. De toch al fragiele infrastructuur van het land lag na de aardbeving volledig in puin: alleen al 300.000 gebouwen – waaronder zeker 250.000 woningen – werden vernield of raakten zwaar beschadigd.

Haïti is één van de armste landen ter wereld. Naar schatting 59% van de inwoners van het land moet rondkomen van minder dan $2 per dag. Het land kent kent ook grote inkomens- en vermogensverschillen: de rijkste 1% van de bevolking beschikt over evenveel vermogen als de onderste 45%. Naar schatting 30% van de bevolking is er ’s ochtends niet zeker van ’s avonds te kunnen eten en zeker 100.000 kinderen jonger dan vijf jaar zijn ondervoed.

Jonge Haïtianen zagen en zien geen toekomst in het land. Na de aardbeving vertrokken tienduizenden – merendeels jonge – inwoners uit het land. Enkele tienduizenden belandden na een lange zwerftocht uiteindelijk in de VS.

Biden gebruikt nu een door Trump ingevoerde wet om de Haïtianen te deporteren. Die wet, Title 14, staat het de VS toe immigranten te deporteren als dat uit het oogpunt van volksgezondheid wenselijk is. Alleen al in februari van dit jaar zetten de VS met een beroep op die wet 92.000 migranten het land uit.

Bron: Al Jazeera

