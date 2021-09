Tegenstander coronamaatregelen vermoordt Duitse pompbediende + Update

Een medewerker van een pompstation in het Duitse Idar-Oberstein is zaterdagavond doodgeschoten door een coronawappie Zielig Slachtoffer van de Globalisering. De dader is zondag opgepakt. Bij een huiszoeking in de woning van de dader vond de politie meerdere vuurwapens en een flinke hoeveelheid munitie.

De twintigjarige medewerker weigerde bier te verkopen aan de dader, omdat die geen mondkapje droeg (in Duitsland verplicht). De verdachte zegt zich in een hoek gedrukt te voelen en “geen andere oplossing meer te hebben gezien”.

Tegenstanders van de coronamaatregelen plaatsen dagelijks moordoproepen op Telegram. Dat iemand de daad bij het woord zou voegen, was dan ook slechts een kwestie van tijd. Of de dader actief was in die (extreemrechtse) scene is niet bekend. Hopelijk hebben we op dat punt snel meer duidelijkheid.

Net als in Nederland en de VS zijn de coronamaatregelen in Duitsland inmiddels deel van een cultuurstrijd. De verplichting een mondkapje te dragen wordt niet langer gezien als een maatregel die bedoeld is een dodelijke pandemie enigszins in te perken, maar als een poging een totalitair bewind in te voeren. Iedereen die wél meewerkt aan de mondkapjesplicht wordt dan een handlanger van die imaginaire dictatuur en een legitiem doelwit:

Die Maskenpflicht ist nicht länger nur eine simple Maskenpflicht, sondern wird zum Symbol für eine herbei phantasierte Diktatur, die es ganz speziell auf mich oder Leute wie mich abgesehen hat. Die, die Maskenpflicht geltend machen werden quasi zu den Büttel dieser Diktatur. — Natascha Strobl (@Natascha_Strobl) September 21, 2021

Man wähnt sich in einem permanenten Kriegszustand. Die Logiken des Kriegs werden ins Zivile übertragen. Das sehen wir nicht nur beim Komplex Asyl, sondern ganz stark bei Corona. Demokratische Aushandlung ist mit Leuten, die so denken, nicht möglich. Sie wollen kämpfen. — Natascha Strobl (@Natascha_Strobl) September 21, 2021

Veelzeggend is ook dat de moord op de pompbediende gisteren op Telegram op veel bijval van extreemrechts kon rekenen:

Rechte jubeln über Mord von #IdarOberstein.

In Idar-Oberstein soll ein Mann an einer Tankstelle zum Mörder geworden sein, weil er keine Maske tragen wollte. Auf Telegram gibt es dafür Applaus. #Radikalisierung #Querdenker #Corona 1/x https://t.co/TW0IM2m97S — affeu (@affeu2) September 21, 2021

Update: de dader komt uit extreemrechtse hoek. Morgen meer.

Wir konnten mehrere Social-Media-Konten des mutmaßlichen Täters aus #IdarOberstein identifizieren, darunter auch sein Twitter-Konto. Eine erste Analyse zeigt: Der mutm. Täter teilt rechtsoffene Kanäle, kommentiert bei Trump, glaubt, dass der Klimawandel eine Lüge ist. 1/7 pic.twitter.com/hme63bpoNe — CeMAS (@cemas_io) September 21, 2021

