Kabinet vindt opwarming van 2 graden allang best

Althans, dat mogen we opmaken uit onderstaande passage in de Miljoenennota:

In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de gemiddelde temperatuurstijging beperkt te houden tot maximaal 2 graden Celsius, maar indien mogelijk tot 1,5 graden. De VN concludeerde in 2018 al dat een opwarming van 1,5 graden met het huidige pakket maatregelen onhaalbaar is. Het kabinet laat dus nu ook officieel die doelstelling vallen.

Een halve graad verschil lijkt weinig, maar in de praktijk zijn de gevolgen groot. Een handig overzicht vind je in onderstaand staatje:

Overgenomen van het World Resource Institute



Overigens is het nogal onwaarschijnlijk dat we de opwarming weten te beperken tot 2 graden. Volgens de meest recente scenario’s koersen we af op een opwarming van tenminste 2,5 graden Celsius, en dat al veel vroeger dan eerder nog gedacht werd.

