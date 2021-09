Duitse coronaterrorist ‘bekend’ bij de binnenlandse veiligheidsdienst

Wappieterrorist Mario N. is een bekende van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst. Dat heeft Malu Dreyer, de premier van de deelstaatregering in Rijnland-Palts, bekend gemaakt. Details zijn niet bekend gemaakt. Hoe hij aan wapens kon komen is onduidelijk.

N. schoot afgelopen zaterdag in Idar Oberstein (Rijnland-Palts) een pompbediende dood omdat die hem vroeg een mondkapje te dragen. Hij werd zondagochtend opgepakt.

N. werkte als softwareontwikkelaar. Tot 2019 beheerde hij een Twitteraccount, waarop hij zich liet kennen als een fan van Donald Trump en de fascistische Alternative für Deutschland (AfD). N. had een hekel aan de EU, dacht dat klimaatverandering een hoax was, geloofde in de Omvolkingstheorie die ook onder PVV’ers en FVD’ers heel populair is, en betitelde zichzelf als racist:

Een burgeroorlog is volgens hem niet alleen onvermijdelijk, maar ook wenselijk: “Ik verheug me op de volgende oorlog. Ja, dat klinkt misschien destructief, maar we komen gewoon niet uit deze spiraal”.

In zijn laatste tweet in 2019 zegt hij bereid te zijn te vechten. Op genade hoeven zijn tegenstanders niet te rekenen:

Na de uitbraak van Covid-19 kwam N. al snel in de corona-complotscene terecht. De complottheorieën rond corona en de coronamaatregelen pasten perfect in zijn apocalyptische wereldbeeld. Dat hij de consequenties trok uit zijn opvattingen mag eigenlijk niemand verbazen. Hij was niet de eerste en hij zal naar te vrezen valt niet de laatste zijn.

Der Mord in #IdarOberstein zeigt, wie gefährlich radikalisierte Querdenker sind. Ärzte, Impfzentren, Synagogen, Antifaschistischen und Politiker dürften besonders gefährdete potentielle Ziele sein.



D.h. für uns: Augen offen halten, Gefahren einschätzen und Angriffe abwehren. — Autonomie Magazin (@Autonomie_Mag) September 22, 2021

