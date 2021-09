PvdA en GL stemmen tegen verhoging minimumloon naar 14 euro per uur

PvdA en Groen Links hebben tegen een motie van BIJ1 gestemd om per 1 januari 2022 het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur en daarbij de koppeling met de uitkeringen in stand te houden.

De motie:

Vóór de motie stemden naast BIJ1 SP, Denk, PvdD, Fractie Den Haan en – god betere het – PVV, BBB en Groep Haga(!)

Geen idee waarom PvdA en GL tegen de motie gestemd hebben. Op vragen op Twitter wordt vooralsnog niet gereageerd. Vermoedelijk wil men ivm de formatie de neoliberalen niet tegen zich in het harnas jagen en is men om die reden akkoord gegaan met een lachwekkende verhoging van – houd je vast – maar liefst 5%! Polderen, nietwaar? Die motie haalde het vervolgens evenmin, omdat de usual suspects, waaronder het ‘progressieve’ (LOL) tegen stemden.

Lilian Marijnissen valt hier – voor alle duidelijkheid – helemaal niks te verwijten. Ze probeert te redden wat er te redden valt:

Niet alle PvdA’ers zijn gelukkig met dit stemgedrag:

Uitgelichte afbeelding: Door Partij van de Arbeid – https://www.flickr.com/photos/pvdanl/31763202376/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=99866842