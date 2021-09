Reportage over militante antivaccinatie-zombies

Een korte reportage uit the belly of the beast, door de Amerikaanse tv-host en politiek commentator Jordan Klepper. Klepper gaat in gesprek met antivaxxers in North-Carolina, in het Diepe Zuiden van de VS. Laat alle hoop varen:

De acties waar Klepper naar verwijst vinden momenteel in veel Amerikaanse staten plaats. Hier valt een stel zombies een school in Coeur d’Alene, Idaho binnen:

The school board meeting in Coeur d'Alene has been invaded by a horde of zombies today. Watch the whole video by @DaveSomers.



I warned months ago about the impending, organized attacks on school boards by paid right-wing activists. Pay attention. pic.twitter.com/ZRweTFvbOi — Chad Loder (@chadloder) September 24, 2021

Het gaat niet alleen over vaccinaties. Ook die andere bogeyman van extreemrechts, Critical Race Theory, ligt onder vuur van goed georganiseerde extreemrechtse activisten:

Far-right fascist groups are conducting a well-funded attack on school districts across the country.



This is a centrally-coordinated astroturf campaign to infilitrate right-wing extremists into local politics, using the bogeyman of "Critical Race Theory". And it's working. https://t.co/qyJRN9KCDz — Chad Loder (@chadloder) June 16, 2021

Uitgelichte afbeelding: demonstrerende antivaxx-zombies in Londen – By Mx. Granger – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110171535