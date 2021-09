Extreemrechtse activisten bestormen kerkelijk gebouw in Linz

Gemaskerde activisten van de fascistische Identitaire Beweging vielen donderdag een kerkgebouw in de Oostenrijkse stad Linz binnen. Ze hielden het gebouw korte tijd bezet, riepen wat leuzen en hingen een spandoek met de tekst “”Ihr Blut – eure Schuld” (hun bloed – jullie schuld) op.

Und ja, der Begriff „Überfall“ passt hier ziemlich gut. Wenn über ein Dutzend trainierter und völlig vermummter Männer auf Kommando in ein Pastoralamt hineinstürmt, ist das durchaus übergriffig und bedrohlich. Zur Verdeutlichung verwende ich ausnahmsweise Screenshots davon. ⬇️ /4 pic.twitter.com/Fvzvt5N9WD — Robert Wagner (@robertwagner198) September 24, 2021

De groep die zichzelf “Patrioten in Bewegung” zegt met de actie te hebben willen protesteren tegen de oprichting van een gedenkteken voor in de Middellandse Zee verdronken vluchtelingen, een initiatief dat door de Kerk gesteund wordt.

“Patrioten in Bewegung” is een groepje jonge activisten – de tweede generatie Identitairen als je wilt – die zijn opgeleid door de veteranen Martin Sellner en Gernot Schmidt. In tegenstelling tot de eerste generatie Identitairen, opereert deze nieuwe generatie extreemrechtse activisten grotendeels anoniem.

Het nieuwe actiemodel is niet geheel vrijwillig tot stand gekomen. Antifascisten hebben het werk van de Identitairen in Oostenrijk en Duitsland zo goed als onmogelijk gemaakt. De leiders zijn van de meeste sociale media gegooid en zagen hun inkomstenbronnen opdrogen. Volgens het geruchtencircuit zou Sellner overwegen het wat rustiger aan te doen en het stokje over te dragen aan anderen. Als massabeweging hebben de Identitairen in Duitsland en Oostenrijk geen toekomst, iets wat ook Sellner zich waarschijnlijk ook wel realiseert.

Was bleibt ist ein harter extrem rechter Kern an selbstreferentieller Männerbündelei, die sich wie eine Hooligangruppe aufführt, sich dabei selbst gefällt und deren Abenteuergeschichten nur noch szeneintern goutiert werden. Anziehend für ebensolche, sowie ggf. Fußballszene. pic.twitter.com/JNH0HvID4I — Rechercheplattform zur Identitären Bewegung (@IbDoku) September 3, 2021

Uitgelichte afbeelding: Martin Sellner – Von Martin MAGA – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54824651