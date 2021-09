Israel doodt vijf Palestijnen bij arrestaties op de Westoever

Israelische militairen hebben zondagmorgen in alle vroegte op de bezette westelijke Jordaanoever operaties uitgevoerd om mensen te arresteren in de plaatsen Burqin, Jenin, Qabatiya, Kfar Dan en Kfar Bidu bij Ramallah. Daarbij zijn vijf Palestijnen door de militairen doodgeschoten. Negen mensen raakten gewond. Vrijdag werd ook al een Palestijn gedood bij de al maanden volgehouden protesten tegen landroof in de plaats Beita. De oogst van het optreden van het Israelische leger gedurende dit weekeinde komt daarmee op zes dode Palestijnen.

Drie van de doden vielen in de vroege ochtend in het dorp Beit Anan ten noordwesten van Jeruzalem. Getuigen vertelden het Palestijnse persbureau Wafa dat het leger er een huis afgrendelde en het vervolgens bestookte met granaten, explosieven en geweervuur. Iets later deed een video de ronde waarop was te zien dat de Israelische soldaten een lichaam wegdroegen. Later bevestigde het Palestijnse ministerie van Gezondheid dat er drie mensen waren gedood. Hun namen zijn nog niet bekendgemaakt. Israel heeft Beit Anan afgesloten van de buitenwereld en het tot een ”gesloten militaire zône” verklaard.

Eerder werd dezelfde zondagmorgen in de plaats Burqin ten westen van Jenin met veel militair materieel eveneens een operatie uitgevoerd om iemand op te pakken. Ook hier werd een huis omsingeld en een inwoner ervan, Mohammed Zir’ini, werd overmeesterd, mishandeld en ingerekend. Tegelijkertijd braken ongeregeldheden uit met inwoners van Burqin. De militairen openden daarop het vuur met scherpe munitie, waarbij twee Palestijnen werden gedood en vier gewond. Eén van de gedode Palestijnen was de 22-jarige Osama Yassar Sobh. De andere moet nog worden geïdentificeerd. Zijn lichaam werd door de Israelische soldaten meegenomen. Er zou ook een schotenwisseling zijn geweest.Twee Israelische militairen raakten daarbij ernstig gewond. Het Israelische leger onderzoekt echter of zij niet zijn geraakt door vriendelijk vuur (van hun eigen Israelische collega’s). Bij een raid in het naburige Kfar Dan werden tenminste twee Palestijnen opgepakt. Ook daar braken onlusten uit.

De Israelische premier Bennett gaf commentaar terwijl hij onderweg was naar New York. Hij zei dat het optreden van het leger gericht was tegen ”terroristen van Hamas” die een actie van plan waren. De legeractie was uitgevoerd volgens plan. De regering stond er volledig achter, aldus Bennett.

Hamas publiceerde een foto van vier martelaren. Het gaf ook hun namen. Vlnr Zakaria Badwan, Osama Sobh, Ahmad Zahran en Mahmoud Hamidan. Het is niet duidelijk of de melding van vijf doden door het Palestijnse ministerie van Gezondheid daarmee wordt weersproken.

Update: Het persbureau Quds dot com komt met de mededeling dat het vijfde slachtoffer van de Israelische razzia’s nu ook bekend is: het is de 16-jarige Youssef Mohamed Fathi Sobh, net als zijn naamgenoot Osama Sobh (geen directe familie van elkaar) afkomstig uit het dorp Bruqin. De doodsoorzaak: Israelische kogels.

