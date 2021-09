Pieter Omtzigt progressief? Dacht het niet

Veel linkse mensen schijnen te denken dat Pieter Omtzigt een medestander is en overwegen zelfs op hem te stemmen. Daar zou ik tóch nog maar eens over nadenken. Tenzij je van mening bent dat vluchtelingen geen recht hebben op solidariteit. In dat geval zit je bij Omtzigt inderdaad goed.

De fraaie details over de Deense plannen vind je hier. EU en VN hebben al aangegeven de plannen schandalig te vinden bezorgd te zijn, maar daar trekt de Deense regering zich niks van aan.

Het valt te betwijfelen of het onderzoek veel op zal leveren. Nederland zou zich gedwongen zien het VN-Vluchtelingenverdrag uit 1951 op te zeggen. Daarvoor is een tweederde meerderheid nodig in het parlement. Een dergelijke meerderheid zit er vooralsnog niet in. Gezien de internationale repercussies zal als puntje bij paaltje komt ook de VVD niet instemmen met het opzeggen van het verdrag. Als resultaat van dit asociale geouwehoer is het Overton-venster wél weer een stuk naar rechts opgeschoven. En dáár ging het Eerdmans waarschijnlijk om.

